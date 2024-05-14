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Mayıs ayında kar sürprizi: Her yer beyaza büründü

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 May 2024 09:02 - Güncelleme : 14 May 2024 09:11
Mayıs ayında kar sürprizi: Her yer beyaza büründü

Yaz yaklaştı ama hava sıcaklıkları bir türlü yükselmedi. Öyle ki bazı noktalarda kar yağışı bile görüldü. Gümüşhane’de yüksek kesimlere dün gece kar yağdı. Bazı noktalar beyaza büründü.

Mayıs ayının ortasına gelmemize rağmen Türkiye'nin birçok noktasında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor.

Sıcaklıkların büyük oranda düştüğü yerlerde ise kar yağışı etkili oldu. Günlerdir aralıklı ve zaman zaman şiddetli olarak gök gürültülü sağanak yağışın görüldüğü Gümüşhane’de dün gece yüksek kesimlere kar yağdı. 

Mayıs ayında kar sürprizi: Her yer beyaza büründü - 1. Resim

SON 54 YILIN SICAKLIK REKORU KIRILMIŞTI...

Nisan ayında sıcaklığın 30 dereceleri aştığı Gümüşhane'de son 54 yılın sıcaklık rekorunun kırılmıştı. Mayıs ayı nisan ayına göre oldukça serin ve yağışlı geçiyor. 

Mayıs ayında kar sürprizi: Her yer beyaza büründü - 2. Resim

Gece boyunca kent merkezinde aralıklı gerçekleşen yağmur yağışı yüksek kesimlerde havanın soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı.

Mayıs ayında kar sürprizi: Her yer beyaza büründü - 3. Resim

BİRÇOK YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Bin 800 metre ve üzerinde etkili olan yağışın ardından başta Zigana Dağı, Kuşakkaya, Süleymaniye zirvesi, Camiboğazı, Taşköprü, Kazıkbeli yaylaları olmak üzere birçok yer yeniden beyaza büründü.

Mayıs ayında kar sürprizi: Her yer beyaza büründü - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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