Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Mayısın ortasında kar sürprizi! Sürücüler yolda kaldı

Mayısın ortasında kar sürprizi! Sürücüler yolda kaldı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 May 2024 09:42 - Güncelleme : 14 May 2024 10:00

Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Kastamonu’da dün gece etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Dün akşam saatlerinde başlayan mayıs karı sebebiyle Ilgaz Dağı, Küre Dağları geçişleri karla kaplandı.

SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE ZORLANDI 

Kar yağışı sebebiyle beyaza bürünen Ilgaz Dağı’nda ve yüksek kesimlerdeki yollarda, hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Kışlık lastiği olmayan sürücüler karda ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...