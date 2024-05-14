Mayısın ortasında kar sürprizi! Sürücüler yolda kaldı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 May 2024 09:42 - Güncelleme : 14 May 2024 10:00
Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.
Kastamonu’da dün gece etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Dün akşam saatlerinde başlayan mayıs karı sebebiyle Ilgaz Dağı, Küre Dağları geçişleri karla kaplandı.
SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE ZORLANDI
Kar yağışı sebebiyle beyaza bürünen Ilgaz Dağı’nda ve yüksek kesimlerdeki yollarda, hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Kışlık lastiği olmayan sürücüler karda ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı