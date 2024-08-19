Maymun çiçeği tahmini doğru çıkmıştı! Yusuf Güney'in sözleri gündem oldu: "Aklınızı yitireceksiniz, acayip varlıklar geliyor"

19 Ağustos 2024 13:12 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 13:13

"Önümüzdeki 3-4 ay içinde, kuş gribine benzer bir virüsün ortaya çıkabileceğini düşünüyorum" diyen ünlü sanatçı Yusuf Güney'in bu sözlerinden kısa süre sonra Maymun Çiçeği virüsü yayıldı. Güney'in katıldığı programda söylediği sözler kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.

"AKLINIZI YİTİRECEKSİNİZ"

Virüs hakkında yeni açıklamalarda bulunan Güney, "Aklınızı yitireceksiniz. Her şeye hazırlıklı olun. İnanılmaz varlıklar türeyecek. Öyle geçit kapıları var ki, oralardan acayip varlıklar getirmeye çalışıyorlar. Bu kovid gibi bir şey değil. Bu virüs hem fiziksel deformasyonlara hem de insanı mutsuzluğa itecek bir virüs" dedi.

"SAHTE SAVAŞ OLACAK"

Öte yandan Güney, NASA'nın paylaştığı ve kısa sürede sosyal medyada gündem olan UFO görüntüleri hakkında ise Güney, "Dünyaya geleceklerini söyledim. Yavaş yavaş varlığına inanacağız. Bir de gerçekleri değil, sahteleri gönderip duruyorlar buraya. 2024 ve 2025 yıllarında çok acayip şeyler yaşayacağız. 2030'dan sonra uzaylılarla ilgili çok acayip şeyler yaşayacağız. Sahte bir savaş bile olacak bence. Olaylar yaşanınca tekrar konuşalım" demişti.