MDF yüklü tır alev alev yandı, İstanbul yönü trafik sıkıştı
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Eylül 2024 03:43 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 03:50
İstanbul yönünde Anadolu Otoyolunda bir tırda yangın çıktı. Dorse kısmında başlayan yangınla bir anda etrafı alevller sardı. Yangın sebebiyle İstanbul yönünde sıkıntı yaşanıyor.
Düzce'de MDF yüklü tır Üçköprü mevkiinde yanmaya başladı Ankara'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan T.G. idaresinde ki tır Asarsuyu köprüsü çıkışında balatalarından birden alevler yükseldi. Olay sonrası hemen ekiplere haber verildi.
SABAH SAATLERİNDE KALDIRILACAK
İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale ederek kontrol altına aldı. Ancak yaşanan sıkıntı sebebiyle İstanbul yönü trafik 2 şeride indirildi. Tırın sabah kaldırılması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı