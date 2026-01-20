MEB AGS 10 bin öğretmen ataması tercih başvuru ekranı 2026! AGS öğretmen ataması başvuruları başladı mı?

AGS öğretmen ataması başvuruları 20 Ocak itibariyle başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’na katılan ve 50 üzerinde puan alanlar başvuru yapabilecek. Alanlara göre hazırlık eğitimi verilecek uygulama merkezleri adayların başvuru ekranında yer alacak. AGS öğretmen atamasında en fazla branş sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, ingilizce öğretmenliği ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğine ayrıldı. Adayların başvuruları, seçtikleri il veya ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından elektronik ortamda değerlendirilecek ve onaylanacak. Yerleştirme işlemleri ise puan üstünlüğü ve tercihlere göre yapılacak. AGS öğretmen ataması tercih sonuçları ise 30 Ocak tarihinde duyurulacak. Peki AGS 10 bin öğretmen ataması başvuruları başladı mı? İşte, AGS öğretmen ataması başvuru yöntemi…

MEB AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı Akademiye Giriş takvimi daha önce duyurulmuştu. Başvuru işlemleri 20-27 Ocak saat 16.00’a kadar gerçekleştirilecke. Başvuru süreci elektronik ortamda yapılacağından şahsen yapılan müracaatlar geçersiz sayılacak. AGS öğretmen ataması başvuru işlemleri akademibasvuru.meb.gov.tr adresinden veya aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan yapılabilir. AGS öğretmen ataması başvuruları e-Devlet kullanıcı adı ve şifreyle gerçekleştirilecek.

AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

AGS öğretmen ataması takvimine göre başvuru işlemleri bugün (20 Ocak) tarihinde başladı ve 27 Ocak saat 16.00’a kadar sürecek. Elektronik başvuru formundaki bilgileri sırasıyla doğru doldurulduktan sonra il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin onayına düşecek. Elektronik başvuru formunda adayların güncel fotoğraflarının olması gerekmektedir. Adaylardan başvurularda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek. Elektronik Başvuru formu beyan alınacaktır.

AGS EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZ TERCİHİ NASIL YAPILACAK?

Alanlara göre hazırlık eğitimi verilecek eğitim ve uygulama merkezleri adayların başvuru ekranına yansıtılacak olup birden fazla eğitim ve uygulama merkezinde hazırlık eğitimi verilecek alanlar için başvuru ekranında adayların tercihleri alınacaktır.

AGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 30 OCAK’TA DUYURULACAK

AGS’de yerleştirme işlemleri puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Hazırlık eğitimi verilecek eğitim ve uygulama merkezlerinde AGS puanları ve tercihler doğrultusunda yerleştirme işlemleri yapılacak. Hazırlık eğitimine kabul edilen asıl ve yedek adaylar 30 Ocak tarihinde personel.meb.gov.tr adresinden duyurulacak.