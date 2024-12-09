Meclis'te bütçe maratonu bugün başlıyor: Kesintisiz 12 gün sürecek!

09 Aralık 2024 07:23 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 07:24

Yeni haftada Meclis bütçe için mesai yapacak. Genel Kurul'da görüşmeler bugün başlayacak. Kesintisiz 12 gün sürecek bütçe mesaisi 20 Aralık'ta sona erecek. Genel Kurul, bütçe görüşmeleri için cumartesi ve pazar günleri dahil aralıksız toplanarak günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışacak.

2025 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifi Meclis​'in gündeminde. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda çalışmaların tamamlanmasının ardından gözler Genel Kurul​'a çevrildi. GÖRÜŞMELER 12 GÜN KESİNTİSİZ SÜRECEK Genel Kurul, tatil günleri dahil her gün saat 11.00'de toplanacak. Günlük programın tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürecek. Gruplar ve yürütme adına yapılacak konuşmalar 70'şer, kişisel konuşmalar 5'er dakika olacak. Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının bütçesi görüşülecek. 16 Aralık Pazartesi günü Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının bütçeleri ele alınacak. Bakanlar​ Genel Kurul'da milletvekillerinin sorularını cevaplandıracak. 17 Aralık Salı günü de Cumhurbaşkanlığının bütçesi ile süreç devam edecek. 18 ve 19 Aralık'ta teklifin maddeleri görüşülecek. 20 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak değerlendirmeler ve oylamayla süreç tamamlanacak. MECLİS'E ZİYARETÇİ ALINMAYACAK Genel kurulda bütçe görüşmeleri kesintisiz 12 gün devam edecek. Bütçe görüşmeleri süresince Meclis'te güvenlik tedbirleri de artırılacak. 12 gün boyunca ziyaretçi kabul edilmeyecek. Aynı zamanda siyasi partilerin grup toplantıları da yapılmayacak. Meclis Genel Kurulu, gündemindeki kanun tekliflerini bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonra ele alacak. İlgili Haberler Fitch'in Türkiye raporunda şifrelenmiş asgari ücret mesajı! Sınır çizildi: "Bütçe zamlarla uyumlu olsun" TBMM bütçe görüşmeleri ne zaman? Görüşmelerin ardından GSS ele alınacak