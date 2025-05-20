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 | Banu İriç

Meclis’te 'Terörsüz Türkiye' mesaisi: Komisyon önerisi gündemde

TBMM Genel Kurulu’nda grup başkanvekilleri, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken “Terörsüz Türkiye” vurgusu ve Devlet Bahçeli’nin önerdiği “Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu” fikri öne çıktı.

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Meclis’te 'Terörsüz Türkiye' mesaisi: Komisyon önerisi gündemde
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 19:38
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 19:42

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih açıklamasının ardından Meclis’te dikkat çeken bir “Terörsüz Türkiye” gündemi oluştu. Siyasi parti temsilcileri, hem sürecin kalıcılığına dair mesajlar verdi hem de Meclis’te yeni bir komisyon kurulması çağrısında bulundu.

Meclis’te 'Terörsüz Türkiye' mesaisi: Komisyon önerisi gündemde

KOMİSYON ÖNERİSİ MECLİS'TE

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, PKK'nın silah bırakma ve kendini feshetme kararını hatırlatarak, Türkiye’nin terörle anılan bir ülke olmaktan çıktığını dile getirdi. Bu gelişmenin önemine dikkat çeken Akçay, sürecin kalıcılığı için TBMM’nin de sorumluluk alması gerektiğini belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerdiği “Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu” teklifine atıfta bulunan Akçay, “Bu komisyon, toplumsal mutabakatı güçlendirecek kalıcı barış ve huzurun tesisine yönelik politikalara büyük katkı sunacaktır. Bu süreçte, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde olmalıyız. Her birimizin ülkemizin huzuru için el birliğiyle çalışması gerekmektedir. Terörsüz Türkiye sadece bir hayal değil, hepimizin ortak hedefi olmalıdır.” ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ'DEN DESTEK

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de Bahçeli’nin komisyon çağrısına dikkat çekerek, önerinin üzerinde durulması gerektiğini vurguladı. Temelli, geçmişte yaşanan acılardan ders çıkarılması gerektiğini belirterek, “Ama bunlardan ders çıkartıp bunları tekrar etmek için değil, yerine barışı ikame etmek için yol almalıyız.” dedi.

İYİ PARTİ'DEN TEPKİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ise sürece yönelik eleştirilerini dile getirdi. PKK’nın fesih kararına ve kullandığı “militanca dile” tepki gösteren Kavuncu, iktidarın politikalarının artık tahammül sınırlarını aştığını savunarak, “Bu mesuliyete biz hiçbir şekilde ortak olmayacağız.” dedi.

AK PARTİ'DEN KARARLILIK MESAJI

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Usta, "Kimsenin terörsüz Türkiye'den korkmasına gerek yoktur. Dün olduğu gibi bugün de bu milletin kardeşliğini, huzurunu ve refahını teminat altına almak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi. Karadeniz'deki Göktepe-3 kuyusunda bulunan doğalgaz rezervi ve Gabar’da üretime geçen petrol sahasındaki gelişmeleri hatırlatan Usta, bu başarıların barış ve kardeşlik ikliminin güçlendiğine işaret ettiğini söyledi.

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