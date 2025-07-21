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 | Özge Sönmez

Meclis'ten geçti! Tıbbi kenevir artık eczanelerde satılabilecek

Sağlık alanında düzenlemeleri içeren tasarı TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Artık tıbbi kenevir ürünleri eczanelerde satılabilecek.

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Meclis'ten geçti! Tıbbi kenevir artık eczanelerde satılabilecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 08:56
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 09:02

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Alınan karar ile birlikte artık tıbbi kenevir ürünleri satabilecek. Bu ürünlerin izin ve satışı ile kenevirin işlenmesi, ihzarı ve ihracına ilişkin usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının görüşü alınarak Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

KENEVİR DÜZENLEMESİ

- Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, kenevirden elde edilen tıbbi ürünler, sağlık ürünleri ile kişisel bakım ürünleri ve destek ürünlerine yönelik ruhsatlandırma ya da takip sistemlerine kayıt işlemleri Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilecek.

- Bu ürünler sadece eczanelerden satılacak. Bu ürünlerin izin ve satışı ile kenevirin işlenmesi, ihzarı ve ihracına ilişkin usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının görüşü alınarak Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.
Düzenlemeyle, kenevirden elde edilen ürünlerin niteliği netleştirilecek, hukuki belirlilik sağlanarak ürünlerin kötüye kullanılmasının önüne geçilecek.

- Her türlü tıbbi cihazın sahtesini piyasaya arz edenler ile piyasada bulunduran veya hizmete sunanlar hakkında 1 milyon liradan 10 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek.

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ETİKETLER
#sağlık bakanlığı
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