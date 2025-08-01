Medya Kritik görülmeyen ayrıntıları yakaladı! Fatih Atik'ten kritik bilgiler, Şamil Tayyar ve Nagehan Alçı'dan önemli yorumlar

Türkiye'nin hareketli gündemini belirleyen konuların perde arkası ve gelişmelerde kolay görülmeyen ayrıntılar Medya Kritik'te. TGRT Haber'in izleyiciler tarafından merakla izlenen programının konukları: Gazeteciler Nagehan Alçı ve Şamil Tayyar ile TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik.

Tuna Öztunç'un sunduğu programda ele alınacak konular şöyle:

- Terörsüz Türkiye Komisyonu salı günü toplanıyor... Silah Bırakma Yasası PKK'lı teröristlere af mı getirecek? Komisyon çalışmaları basına açılacak mı?

- CHP''de Çankaya depremi sürüyor... Kılıçdaroğlu yanlısı ilçe başkanını Dilek İmamoğlu mu görevden aldı? Partiyi İmamoğlu ailesi mi yönetiyor?

- İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında itiraflar havada uçuşuyor... Firari sanık Emrah Bağdatlı Murat Kapki'nin itiraflarına nasıl tepki gösterdi? operasyon sırası İGDAŞ'a mı geldi?

Ayrıntılar geliyor...