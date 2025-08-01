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Editor
 | Selahattin Demirel

Medya Kritik görülmeyen ayrıntıları yakaladı! Fatih Atik'ten kritik bilgiler, Şamil Tayyar ve Nagehan Alçı'dan önemli yorumlar

TGRT Haber'in ilgiyle izlenen programı Medya Kritik yine Türkiye gündemini ayrıntılarıyla değerlendiriyor. Programda Salı günü toplanacak Terörsüz Türkiye Komisyonu, CHP'de yaşanan Atatürk fotoğrafı krizi ve görevden alınan Çankaya İlçe Başkanı ile İBB yolsuzluk soruşturmalarındaki gelişmeler konuşulacak.

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Medya Kritik görülmeyen ayrıntıları yakaladı! Fatih Atik'ten kritik bilgiler, Şamil Tayyar ve Nagehan Alçı'dan önemli yorumlar
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 20:38
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 20:38

Türkiye'nin hareketli gündemini belirleyen konuların perde arkası ve gelişmelerde kolay görülmeyen ayrıntılar Medya Kritik'te. TGRT Haber'in izleyiciler tarafından merakla izlenen programının konukları: Gazeteciler Nagehan Alçı ve Şamil Tayyar ile TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik.

Tuna Öztunç'un sunduğu programda ele alınacak konular şöyle:

- Terörsüz Türkiye Komisyonu salı günü toplanıyor... Silah Bırakma Yasası 'lı teröristlere af mı getirecek? Komisyon çalışmaları basına açılacak mı?

- CHP''de Çankaya depremi sürüyor... Kılıçdaroğlu yanlısı ilçe başkanını Dilek İmamoğlu mu görevden aldı? Partiyi İmamoğlu ailesi mi yönetiyor?

- İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında itiraflar havada uçuşuyor... Firari sanık Emrah Bağdatlı Murat Kapki'nin itiraflarına nasıl tepki gösterdi? operasyon sırası İGDAŞ'a mı geldi?

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
#terör
#Pkk
#Medyakritik
#Şamiltayyar
#Nagehanalçı
#Fatihatik
#Tgrthaber
#Gündem
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