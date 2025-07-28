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Megakentte su kullanımında rekor! Barajlar yüzde 55'in altına düştü

Yurt genelindeki sıcak hava dalgası vatandaşları bunaltırken, barajlardaki doluluk oranını da etkiledi. İSKİ verilerine göre İstanbul'da baraj doluluk oranı 54,44 oldu. Öte yandan su tüketimi 26 Temmuz'da rekor seviyeye ulaştı.

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Megakentte su kullanımında rekor! Barajlar yüzde 55'in altına düştü
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 13:06

'da etkisini gösteren yaşamı olumsuz etkilerken, bu durum barajlara da yansıdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ)baraj doluluk verilerine göre, metropolde 54,44 olarak ölçüldü.

Megakentte su kullanımında rekor! Barajlar yüzde 55'in altına düştü

ISTRANCILAR BARAJI EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Megakent'te en yüksek su miktarı yüzde 70,92 ile Elmalı Barajında kayıtlara geçerken, en düşük su miktarı yüzde 31.88 ile Istrancalar Barajı'nda ölçüldü.

Megakentte su kullanımında rekor! Barajlar yüzde 55'in altına düştü

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında doluluk oranları şu şekilde:

Ömerli yüzde 55,4, Darlık yüzde 64,85, Elmalı yüzde 70,92, Terkos yüzde 58,21, Alibey yüzde 38,29, Büyükçekmece yüzde 52,34, Sazlıdere yüzde 45,19, Istrancalar yüzde 31,88, Kazandere yüzde 45,67. Son olarak Pabuçdere Barajı'nda ise yüzde 48.6 olarak ölçüldü.

Megakentte su kullanımında rekor! Barajlar yüzde 55'in altına düştü

İstanbul'da etkisini gösteren sıcak hava dalgası yaşamı olumsuz etkilerken, bu durum barajlara da yansıdı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ)baraj doluluk verilerine göre, metropolde baraj doluluk oranı 54,44 olarak ölçüldü.

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