Megakentte su kullanımında rekor! Barajlar yüzde 55'in altına düştü

İstanbul'da etkisini gösteren sıcak hava dalgası yaşamı olumsuz etkilerken, bu durum barajlara da yansıdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ)baraj doluluk verilerine göre, metropolde baraj doluluk oranı 54,44 olarak ölçüldü.

ISTRANCILAR BARAJI EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Megakent'te en yüksek su miktarı yüzde 70,92 ile Elmalı Barajında kayıtlara geçerken, en düşük su miktarı yüzde 31.88 ile Istrancalar Barajı'nda ölçüldü.

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında doluluk oranları şu şekilde:

Ömerli yüzde 55,4, Darlık yüzde 64,85, Elmalı yüzde 70,92, Terkos yüzde 58,21, Alibey yüzde 38,29, Büyükçekmece yüzde 52,34, Sazlıdere yüzde 45,19, Istrancalar yüzde 31,88, Kazandere yüzde 45,67. Son olarak Pabuçdere Barajı'nda ise su seviyesi yüzde 48.6 olarak ölçüldü.

İstanbul'da etkisini gösteren sıcak hava dalgası yaşamı olumsuz etkilerken, bu durum barajlara da yansıdı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ)baraj doluluk verilerine göre, metropolde baraj doluluk oranı 54,44 olarak ölçüldü.