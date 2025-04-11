Mehmet Şimşek'ten Özgür Özel'in MASAK iddiasına sert yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP lideri Özgür Özel'in İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili MASAK raporu iddialarına çok sert tepki gösterdi. Şimşek, "Daha seviyeli bir dil kullanması gerekir, Sayın Özel’e yalan söylemek ve iftira atmak yakışmıyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gündeme getirdiği MASAK Raporu'nda kendisiyle ilgili iddialara Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yanıt geldi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Mesnetsiz iddialarına ve suçlamalarına ilişkin yapılan birçok açıklamaya rağmen ana muhalefet liderinin şahsıma yönelik devam eden söylemleri doğrudan bir itibar suikastı olup siyaset kisvesi altında sunulamaz" ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ BİR YORUM İÇERMİYOR"

Şimşek, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi: "Ceza Muhakemesi Kanununun soruşturmanın gizliliğine ilişkin bağlayıcı hükmü gereğince Savcılık tarafından talep edilen bilgileri MASAK hiçbir makamın görüşünü, direktifini veya olurunu almadan doğrudan Savcılığa iletir.

"YALAN VE İFTİRA YAKIŞMIYOR"

Sayın Özel’in bahsettiği rapor, sadece veri içeren teknik bir doküman olup herhangi bir yorum içermemektedir. MASAK’ın mevzuatı uyarınca uzman/uzman yardımcısı ünvanı fark etmeksizin hazırladığı tüm raporlar aynı hukuki etkiye ve geçerliliğe sahiptir.

Ana muhalefet partisi liderinin daha seviyeli bir dil kullanması gerekir, Sayın Özel’e yalan söylemek ve iftira atmak yakışmıyor."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özel, bugün katıldığı bir canlı yayındaki açıklamasında Şimşek ile ilgili "Kendi talimatıyla uzman yardımcısı görevlendiriliyor. Yalan yanlış bir MASAK raporu imzalanıp yollanıyor. Şimşek, kendine bağlı MASAK'ın siyasi operasyonda kullanılmasına sessiz kalmıştır." şeklinde konuşmuştu.

https://twitter.com/memetsimsek/status/1910648529913090204