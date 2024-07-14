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Mehmetçik bir kez daha terörist inlerine girdi! Mühimmat depoları ve mağaralar imha edildi

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
14 Temmuz 2024 13:47 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 13:48

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerin kullandığı tespit edilen 2 mağara imha edilirkenr, içlerindeki çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Türkiye'nin terörle mücadele çalışmaları yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerine ilişkin son raporu paylaştı. 

2 MAĞARAYA OPERASYON

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara kilit vurmaya devam ediyor" ifadeleriyle paylaşılan açıklamada bölgede teröristlerin kullandığı tespit edilen 2 mağarada, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirilerek kullanılamaz hâle getirildiği bildirildi.

Açıklamaya göre mağaralarda ele geçirilen silah ve mühimmat şöyle:

850 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı,

277 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı,

6 adet RPG-7 roketatar anti-tank mühimmatı,

2 adet RPG-7 roketatar anti-personel mühimmatı,

10 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği,

3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı,

10 adet taarruz el bombası,

9 adet savunma el bombası

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Kaynak: tgrthaber.com
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