Mehmetçik bir kez daha terörist inlerine girdi! Mühimmat depoları ve mağaralar imha edildi
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerin kullandığı tespit edilen 2 mağara imha edilirkenr, içlerindeki çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Türkiye'nin terörle mücadele çalışmaları yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerine ilişkin son raporu paylaştı.
2 MAĞARAYA OPERASYON
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara kilit vurmaya devam ediyor" ifadeleriyle paylaşılan açıklamada bölgede teröristlerin kullandığı tespit edilen 2 mağarada, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirilerek kullanılamaz hâle getirildiği bildirildi.
Açıklamaya göre mağaralarda ele geçirilen silah ve mühimmat şöyle:
850 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı,
277 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı,
6 adet RPG-7 roketatar anti-tank mühimmatı,
2 adet RPG-7 roketatar anti-personel mühimmatı,
10 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği,
3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı,
10 adet taarruz el bombası,
9 adet savunma el bombası