Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor! 9 PKK'lı öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk ve Gara bölgesine düzenlenen operasyonlarda 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Türk askeri, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarını sürdürmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk ve Gara bölgesine düzenlenen operasyonlarda 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!
Irak’ın kuzeyine 29 Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk bölgesinde 6 ve Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!"