Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor! 9 PKK'lı öldürüldü

04 Aralık 2024 11:38 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 11:41

Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk ve Gara bölgesine düzenlenen operasyonlarda 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

PKK'ya 'Gürz' darbesi! Terör örgütünün inleri yerle bir edildi

PKK'ya 'Gürz' darbesi! Terör örgütünün inleri yerle bir edildi

Türk​ askeri​, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarını sürdürmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk ve Gara bölgesine düzenlenen operasyonlarda 9 PKK​'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!

Irak’ın kuzeyine 29 Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk bölgesinde 6 ve Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!"