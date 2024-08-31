Son dakika | Mehmetçik teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor! 6 PKK'lı öldürüldü

31 Ağustos 2024 12:07 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 12:07

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"