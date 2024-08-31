Son dakika | Mehmetçik teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor! 6 PKK'lı öldürüldü
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
31 Ağustos 2024 12:07 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 12:07
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yapılan operasyonlarda 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"
Kaynak: tgrthaber.com