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Mehmetçik'ten PKK'ya darbe! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
01 Temmuz 2024 13:14 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 13:16

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mehmetçik terörle mücadelesine aralıksız devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı
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