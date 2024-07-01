Mehmetçik'ten PKK'ya darbe! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
01 Temmuz 2024 13:14 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 13:16
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Mehmetçik terörle mücadelesine aralıksız devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
Kaynak: Anadolu Ajansı