Son dakika | Mehmetçik'ten PKK'ya darbe! 7 terörist öldürüldü

30 Haziran 2024 14:00 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 14:35

Terör örgütlerine karşı verilen mücadele hız kesmeden devam ediyor. İnlerine saklanan teröristler düzenlenen operasyonlarla tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan en son açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 4 PKK’lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

"MEHMETÇİK, KAHRAMANCA VE FEDAKARCA MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR!"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."