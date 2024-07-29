Son dakika! Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe: Irak ve Suriye'de 7 terörist öldürüldü

29 Temmuz 2024 14:01 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 14:04

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek!"

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