Son dakika! Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe: Irak ve Suriye'de 7 terörist öldürüldü
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
29 Temmuz 2024 14:01 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 14:04
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde ise 4 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek!"
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com