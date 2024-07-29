Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika! Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe: Irak ve Suriye'de 7 terörist öldürüldü

Son dakika! Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe: Irak ve Suriye'de 7 terörist öldürüldü

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
29 Temmuz 2024 14:01 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 14:04
Son dakika! Mehmetçik&#039;ten PKK&#039;ya ağır darbe: Irak ve Suriye&#039;de 7 terörist öldürüldü

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde ise 4 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek!"

Son dakika haberinin detayları gelecek...

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...