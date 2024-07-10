Komandolardan PKK'ya darbe! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

10 Temmuz 2024 17:32 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 17:45

Türk askeri bölücü terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Komandolar, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

PKK'NIN CEPHANESİ ELE GEÇİRİLDİ

Teröristlerin kullandıkları sığınakta yapılan arama-tarama faaliyetlerinde birçok silah ve mühimmat ele geçirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; bölgede ele geçirilen malzemeler şöyle:

"40 milimetre bombaatar silahı, Doçka makineli tüfek ve namlusu, ⁠68 taarruz tipi el bombası, ⁠10 savunma el bombası, ⁠7 sis bombası, ⁠5 el yapımı el bombası, 13 antipersonel mayını, 8 bombaatar mühimmatı, 7 antitank roket mühimmatı, 23 antipersonel roket mühimmatı, 5 havan mühimmatı, 122 milimetre top mühimmatı, 30 adet 20 milimetre top mühimmatı, ⁠4 hassas başlık, 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek namlusu, monte hamili, keskin nişancı tüfeği susturucusu, çok sayıda tıbbi malzeme ve gıda malzemesi."

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."