Komandolardan PKK'ya darbe! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yürütülen operasyonda PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi de ele geçirildi.
Türk askeri bölücü terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Komandolar, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
PKK'NIN CEPHANESİ ELE GEÇİRİLDİ
Teröristlerin kullandıkları sığınakta yapılan arama-tarama faaliyetlerinde birçok silah ve mühimmat ele geçirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; bölgede ele geçirilen malzemeler şöyle:
"40 milimetre bombaatar silahı, Doçka makineli tüfek ve namlusu, 68 taarruz tipi el bombası, 10 savunma el bombası, 7 sis bombası, 5 el yapımı el bombası, 13 antipersonel mayını, 8 bombaatar mühimmatı, 7 antitank roket mühimmatı, 23 antipersonel roket mühimmatı, 5 havan mühimmatı, 122 milimetre top mühimmatı, 30 adet 20 milimetre top mühimmatı, 4 hassas başlık, 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek namlusu, monte hamili, keskin nişancı tüfeği susturucusu, çok sayıda tıbbi malzeme ve gıda malzemesi."
3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Öte yandan Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."