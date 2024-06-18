Mehmetçik'ten PKK'ya pençe: 3 terörist etkisiz hale getirildi

18 Haziran 2024 10:37 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 10:48

Türk askeri bayramda da terörle mücadelesine aralıksız devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."