Mehmetçik'ten PKK'ya pençe: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
18 Haziran 2024 10:37 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 10:48
MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk askeri bayramda da terörle mücadelesine aralıksız devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."
Kaynak: Tgrthaber.com