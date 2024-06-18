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Mehmetçik'ten PKK'ya pençe: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
18 Haziran 2024 10:37 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 10:48

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk askeri bayramda da terörle mücadelesine aralıksız devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Mehmetçik'ten PKK'ya pençe: 3 terörist etkisiz hale getirildi - 1. Resim

"OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."

Kaynak: Tgrthaber.com
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