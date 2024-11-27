Mehmetçik'ten terör örgütüne ağır darbe! 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi

27 Kasım 2024 11:36 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 11:39

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Mehmetçik​ terör örgütüne darbe​ üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı​ Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!"