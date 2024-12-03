Mehmetçik'ten teröristlere darbe üstüne darbe! 7 PKK'lı etkisiz hâle getirildi.

03 Aralık 2024 15:19 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 15:24

MSB Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Mehmetçik'in terör örgütleriyle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Suriye​'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı​ ve Barış Pınarı​ bölgelerinde belirlenen 7 PKK/YPG​'li terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!