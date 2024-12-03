Mehmetçik'ten teröristlere darbe üstüne darbe! 7 PKK'lı etkisiz hâle getirildi.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
03 Aralık 2024 15:19 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 15:24
MSB Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Mehmetçik'in terör örgütleriyle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!
Kaynak: tgrthaber.com