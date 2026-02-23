Meksika kartel lideri El Mencho kimdir, serveti ne kadar? El Mencho neden öldü, kim öldürdü?

Uyuşturucu denildiğinde akla ilk gelen kaçakçılardan birisi olan Jalisco Yeni Nesil Kartile’ne operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası hayatını kaybeden kartel lideri El Mencho’nun ardından üyeler Meksika’da ortalığı ayağa kaldırdı.Operasyonun ardından Jalisco ve diğer eyaletlerde çok sayıda araç ateşe verilirken, kartel üyeleri güvenlik güçleriyle çatışmalara girdi. Meksika’da ulaşım durma noktasına gelirken birçok dükkan ve alışveriş yerleri kapalı durumda. Benzer şekilde Guadalajara Uluslararası Havalimanı’nda da silah sesleri duyuruluyor. Meksika Türkiye Büyükelçisi katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada Meksika genelinde 1441 vatandaş olduğuna vurgu yaparken kalabalık alanlardan uzak durulması gerektiğini hatırlattı. Operasyon, çatışmalar ve ortaya çıkan tablonun ardından Kartel lideri Mencho’nun hayatı mercek altına alındı. Peki El Mencho kimdir, gerçek adı ne? İşte, El Mencho’nun hayatı…

MEKSİKA KARTEL LİDERİ EL MENCHO KİMDİR?

Meksika kartel lideri El Mencho, 17 Temmuz 1966 yılında Michoacan eyaletinde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Gerçek adı Nemesio Oseguera Cervantes olan Mencho, küçük yaşta suç dünyasına ilk adımlarını attı. Ufak çaplı bir uyuşturucu ticaretinden başlayarak, tetikçilik ve yerel örgüt liderliğine kadar yükseldi. Kısa sürede uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı ağı kurarak, Meksika’nın en güçlü suç örgütlerinden olan Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin (CJNG) kurucusu ve lideri oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı, El Mencho’yu yakalayana 15 milyon dolara kadar ödül vaad etmişti.

EL MENCHO’YU KİM, NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Meksikalı uyuşturucu kalter lideri El Mencho’ya yönelik Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa şehrine bir operasyon düzenlendi. Operasyonda kartel lideri sağ olarak ele geçirilirken yaralandı. El Mencho yakalandıktan sonra hava yoluyla nakli sırasında aldığı yaralar sebebiyle hayatını kaybetti. Uyuşturucu kalter liderine yönelik yapılan operasyonun ABD destekli olduğu bilinenler arasında.

EL MENCHO’NUN SERVETİ NE KADAR?

El Mencho’nun kişisel servetiyle ilgili pek çok söylenti bulunurken ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) tahminlerine göre 500 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında olduğu belirtiliyor.

Liderliğini yaptığı CJNG’nin toplam varlığının 50 milyar dolar olduğu tahmin edilirken bu devasa servet, lüks malikaneler, altın kaplama silahlar, lüks araç filoları ve geniş tarım arazileri ve avakado bahçeleri gibi çeşitli varlıkları bulunuyor. El Mencho’nun kendi tedavisi için özel bir hastane yaptırdığı biliniyor.