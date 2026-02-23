Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Meksika kartel lideri El Mencho kimdir, serveti ne kadar? El Mencho neden öldü, kim öldürdü?

El Mencho kimdir, nasıl öldü? sorularının cevabı Meksika’da yaşanan son olayların ardından gündem oldu. Meksika’nın en büyük suç örgütü CJNG’nin lideri olan El Mencho lakaplı Nemesio Oseguera, düzenlenen askeri operasyonda yakalandıktan sonra hayatını kaybetti. Dünyanın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından birisi olan El Mencho’nun ölümünün ardından Meksika savaş alanına döndü. Güvenlik güçleriyle birlikte kartel üyeleri arasındaki çatışmalar caddelere, sokaklara ve diğer eyaletlere sıçradı. Birçok kentte ev ve işyerleri ateşe verilirken çatışmalar sürüyor. Peki El Mencho’yu kim öldürdü, serveti ne kadar? İşte, Meksika kartel lideri El Mencho hakkında bilinenler…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Meksika kartel lideri El Mencho kimdir, serveti ne kadar? El Mencho neden öldü, kim öldürdü?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 09:55

Uyuşturucu denildiğinde akla ilk gelen kaçakçılardan birisi olan Jalisco Yeni Nesil Kartile’ne operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası hayatını kaybeden kartel lideri El Mencho’nun ardından üyeler Meksika’da ortalığı ayağa kaldırdı.Operasyonun ardından Jalisco ve diğer eyaletlerde çok sayıda araç ateşe verilirken, kartel üyeleri güvenlik güçleriyle çatışmalara girdi. Meksika’da ulaşım durma noktasına gelirken birçok dükkan ve alışveriş yerleri kapalı durumda. Benzer şekilde Guadalajara Uluslararası Havalimanı’nda da silah sesleri duyuruluyor. Meksika Türkiye Büyükelçisi katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada Meksika genelinde 1441 vatandaş olduğuna vurgu yaparken kalabalık alanlardan uzak durulması gerektiğini hatırlattı. Operasyon, çatışmalar ve ortaya çıkan tablonun ardından Kartel lideri Mencho’nun hayatı mercek altına alındı. Peki El Mencho kimdir, gerçek adı ne? İşte, El Mencho’nun hayatı…

MEKSİKA KARTEL LİDERİ EL MENCHO KİMDİR?

Meksika kartel lideri El Mencho, 17 Temmuz 1966 yılında Michoacan eyaletinde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Gerçek adı Nemesio Oseguera Cervantes olan Mencho, küçük yaşta suç dünyasına ilk adımlarını attı. Ufak çaplı bir uyuşturucu ticaretinden başlayarak, tetikçilik ve yerel örgüt liderliğine kadar yükseldi. Kısa sürede uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı ağı kurarak, Meksika’nın en güçlü suç örgütlerinden olan Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin (CJNG) kurucusu ve lideri oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı, El Mencho’yu yakalayana 15 milyon dolara kadar ödül vaad etmişti.

Meksika kartel lideri El Mencho kimdir, serveti ne kadar? El Mencho neden öldü, kim öldürdü?

EL MENCHO’YU KİM, NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Meksikalı uyuşturucu kalter lideri El Mencho’ya yönelik Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa şehrine bir operasyon düzenlendi. Operasyonda kartel lideri sağ olarak ele geçirilirken yaralandı. El Mencho yakalandıktan sonra hava yoluyla nakli sırasında aldığı yaralar sebebiyle hayatını kaybetti. Uyuşturucu kalter liderine yönelik yapılan operasyonun ABD destekli olduğu bilinenler arasında.

Meksika kartel lideri El Mencho kimdir, serveti ne kadar? El Mencho neden öldü, kim öldürdü?

EL MENCHO’NUN SERVETİ NE KADAR?

El Mencho’nun kişisel servetiyle ilgili pek çok söylenti bulunurken ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) tahminlerine göre 500 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında olduğu belirtiliyor.

Liderliğini yaptığı CJNG’nin toplam varlığının 50 milyar dolar olduğu tahmin edilirken bu devasa servet, lüks malikaneler, altın kaplama silahlar, lüks araç filoları ve geniş tarım arazileri ve avakado bahçeleri gibi çeşitli varlıkları bulunuyor. El Mencho’nun kendi tedavisi için özel bir hastane yaptırdığı biliniyor.

Meksika kartel lideri El Mencho kimdir, serveti ne kadar? El Mencho neden öldü, kim öldürdü?
ETİKETLER
#Jalisco Yeni Nesil Karteli
#Cjng
#El Mencho
#Nemesio Oseguera Cervantes
#Meksika Uyuşturucu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.