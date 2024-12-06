Melek İpek yeniden yargılanacak! 3 yıl önce kendisine işkence yapan eşini öldürmüştü!

06 Aralık 2024 07:44 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 08:17

Antalya'da 3 yıl önce kendisini kelepçeleyip, şiddet uygulayan ve soğuk suyla işkence yapan eşini öldüren Melek İpek ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin günlerce konuştuğu cinayetin ardından Melek İpek tutuklanmış ve 108 gün sonra tahliye olmuştu. Avukatların itirazı üzerine konu Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, İpek'le ilgili 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar cezayla yargılanması gerektiğine hükmetti. İşte tüm detaylar...

Melek İpek dehşeti jandarma eşliğinde bir kez daha yaşamış

Melek İpek dehşeti jandarma eşliğinde bir kez daha yaşamış

Antalya​'nın Döşemealtı ilçesinde 3 yıl önce meydana gelen olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Kendisine işkence yapan eşini av tüfeğiyle vuran Melek İpek 108 gün cezaevinde kalıp tahliye olmuştu. Melek İpek olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay, İpek'le ilgili 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan yeniden yargılanması gerektiğine hükmetti.

Servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek, 2 çocuk annesi eşi 34 yaşındaki Melek İpek'e yıllarca şiddet​ uyguladı. 8 Ocak 2021'de yine eşi Melek İpek'e kelepçe takarak çıplak bir şekilde saatlerce dövdü. Melek İpek dayaktan ve işkenceden gözleri morarmış, elleri kelepçeli bir şekilde beklerken eşi Ramazan İpek kendisini ve çocuklarını öldüreceğini söyleyerek sabaha karşı evden çıktı. Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek 'Hepinizi öldüreceğim' diyerek eve girerken, kızlarıyla birlikte büyük dehşet yaşayan Melek İpek elleri kelepçeli olmasına rağmen evdeki av tüfeğini eline alarak eşi Ramazan İpek'i vurdu. Tek el ateşle vurulan Ramazan İpek kanlar içinde yere yığılırken, Melek İpek 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ramazan İpek'in öldüğünü belirledi. Dayak ve işkenceden dolayı gözleri morarmış ve kapanmış halde olan Melek İpek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İpek, çıkarıldığı Antalya Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"O ÖLMESEYDİ BİZ ÖLECEKTİK"

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Melek İpek hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanık Melek İpek savunmasında daha önce de birçok kez kelepçe ile bağlanıp dövüldüğü ve işkence gördüğünü belirterek "14 yıl boyunca hayatımızdan sessiz sedasız çıksın diye dua ettim. Çocuklar doğmadan önce kurtulmak için kendimi öldürmeyi bile denedim. Bırakın eşimi öldürmeyi aklımdan geçirmeyi, eşim ölsün diye bir kere dahi dua etmedim. Eşim öldüğü için de üzgünüm. O gün o silah patlamamış olsaydı ve eşim ölmemiş olsaydı, çocuklarım ve ben ölecektik" dedi.

108 GÜN SONRA TAHLİYE OLDU

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi sanık Melek İpek'e "Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez" hükmü gereğince ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Cezaevinde 108 gün kalan Melek İpek 26 Nisan 2021'de tahliye oldu. Melek İpek cezaevinden çıktıktan sonra ise o tarihte 8 ve 10 yaşında olan 2 kızına bakabilmek için servis şoförlüğüne başladı. Taraf vekillerinin itirazı üzerine dosya Antalya Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi. Mahkeme, taraf avukatlarının yerel mahkemenin verdiği ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin karara yönelik istinaf talebini esastan reddetti.

OLAY YARGITAY'A TAŞINDI

Taraf avukatlarının itirazı üzerine dosya bu kez Yargıtay'a taşındı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi Melek İpek'in cinsel istismara ve yaralanmaya uğramasına, öldürüleceği yönünde yoğun tehdit altında bulunmasına, elleri kelepçeli olarak çıplak bir şekilde bırakılarak haksız saldırı ve öldürüleceği yönünde endişe duyduğunu, söz konusu eylemi savunma zorunluluğu hissi altında doğrudan kast dışında işlemesinin kabul edilebilir olduğunu aktardı.

2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA YARGILANACAK

Daire kararında İpek'in durumuna ilişkin Ramazan İpek'in çıplak ve kelepçeli şekilde bırakarak gitmiş olmasına, geri gelirken ekmek almış olmasına, o an için Ramazan İpek'in Melek İpek'e yönelik başka bir eylemde bulunacağının sabit olmadığını kaydetti. Kararda, Ramazan İpek'in kapıyı açar açmaz elinde tüfek olan Melek İpek'le karşılaştığını, Ramazan İpek'in Melek'e 'Beni mi öldüreceksin' diyerek elinden silahı almaya çalıştığı sırada silahın tek el ateş aldığı belirtildi. Bu kapsamda Daire, İpek'e verilen 'ceza verilmesine yer olmadığına dair kararın' bozarak 'Taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan' 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasına hükmetti.