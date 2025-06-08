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 | Murat Makas

Melodili yol uygulamasında müjde: Sırada Mehter Marşı var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk kez hayata geçen melodili yol uygulamasında müjdeyi verdi. Artık Mozart'ın Türk Marşı'ndan sonra sırada Mehter Marşı var.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 12:30
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 12:30

Melodili yol uygulaması ilk olarak Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu ile Ankara-Eskişehir Devlet Yolu'nda hayata geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Her iki uygulamada da Mozart'ın Türk Marşı çalıyor, sırada Mehter Marşı var." diyerek müjdeyi verdi.

Melodili yol uygulamasında müjde: Sırada Mehter Marşı var

BAKAN URALOĞLU

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğünce uygulanan melodili yol projesine ilişkin bilgi verdi.
Uygulamayla sürücülere "müzikal bir yolculuk" imkanı sunduklarını belirten Uraloğlu, şunları ifade etti:

"Müzikli yol, ilk olarak Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu'nun 21. kilometresinde, ardından Ankara-Eskişehir Devlet Yolu'nun Sivrihisar çıkışı 37. kilometresinde uygulanmaya başlandı. Hayata geçirdiğimiz her iki uygulamada da Mozart'ın Türk Marşı çalıyor, sırada Mehter Marşı var. Sürücü saatte 100 kilometre sabit hızla seyrettiğinde, çift komponentli yol çizgi boyası uygulaması sayesinde çıkan titreşim ve sesler bir melodiye dönüşüyor."

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TRAFİĞİN AZ OLDUĞU YERLERDE YAPILMASI ÖNEMLİ

Uraloğlu, melodili yol sisteminin en iyi sonucu verebilmesi için belli kriterlerin sağlanması gerektiğini belirtti. Taşıtların saatte ortalama 100 kilometre sabit hızlarda seyredebileceği, düz, üstyapı bozukluklarının olmadığı, pürüzsüz bir kaplamaya sahip yollara ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Bakan Uraloğlu, "Melodili yol uygulamasının, kısa sürede aşınarak özelliğini kaybetmemesi ve melodinin en net şekilde duyulabilmesi için mümkün olduğunca düşük trafik hacmi olan, özellikle ağır taşıt trafiğinin az olduğu yollara yapılması önem arz ediyor." bilgisini verdi.

ETİKETLER
#trafik güvenliği
#karayolları
#ulaştırma bakanlığı
#Melodili Yol
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