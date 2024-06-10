Memduh Paşa Yalısı'nda filmlere konu olacak soygun: Güvenlik olarak işe girdi, 130 milyon TL'lik vurgun yaptı

10 Haziran 2024 09:59 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 10:01

İstanbul'da dün gece saatlerinde meydana gelen olayda; Sarıyer Kireçburnu'nda bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda film gibi bir soygun gerçekleştirildi.

Yalının içerisinde bulunan bir inşaat şirketinde yaklaşık 1.5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Y., filmlere konu olacak bir hırsızlık yaptı.

4 KASA KIRIP PARALARI ALDILAR

Ahmet Y., gece saatlerinde alarmı susturduktan sonra maskeli ve siyah kıyafetli 4 şahsı içeriye aldı. Yalıya gri renkli kamyonet dayayan hırsızlar ardından içerideki 4 kasanın kapısını kırdı.

PARALARI KAMYONETE YÜKLEYİP KAYIPLARA KARIŞTILAR

Daha sonra kasalarda bulunan 3 çuvala doldurdukları yaklaşık 130 milyon liralık dövizi çalan hırsızlar, kamyonete yükledikten sonra hızla gözden kaybolup kayıplara karıştı.

130 MİLYON LİRALIK DÖVİZİ ÇUVALLARA DOLDURDULAR

Kimliği tespit edilen özel güvenlik görevlisi Ahmet Y.'nin, maskeli 4 şahsı içeriye aldığı, yalıda bulunan kasaların kilidini kırdıkları içerisindeki dövizleri çuvallara doldurdukları, çuvalları yalıya yanaştırılan kamyonetin kasasında koydukları tespit edildi. Hırsızların ardından kamyonete binerek uzaklaştıkları belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.