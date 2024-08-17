Memduh Paşa Yalısı’ndaki 130 milyonluk vurgunla ilgili yeni gelişme! Kilit isim yakalandı

17 Ağustos 2024 08:32 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 08:38

İstanbul Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı’ndaki 130 milyonluk vurgunla ilgili detaylar ortaya çıktı. Soygunun kilit ismi bir villada kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelilerin de ifadeleri ortaya çıktı

FİLMLERİ ARATMAYAN VURGUN!

Filmleri aratmayan soygun, 9 Haziran günü sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Memduh Paşa Yalısı'nda meydana geldi. İş yerinde 1.5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Y. filmlere konu olacak bir soygun planladı.

Ahmet Y., gece saatlerinde alarmı susturduktan sonra 4 kişiyi içeriye aldı. Yalıya gri renkli kamyonet dayayan hırsızlar ardından içerideki 4 kasanın kapısını kırdı. 3 çuvala doldurdukları yaklaşık 130 milyon liralık dövizi çalan hırsızlar, kamyonete yükledikten sonra hızla gözden kaybolup kayıplara karıştı.

BÜYÜK SOYGUNLA İLGİLİ 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Büyük soygunla ilgili güvenlik görevlisi Ahmet Y. ve Serdar C. firar etti. Soruşturma kapsamında İstanbul ve Edirne ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

130 MİLYONLUK VURGUNUN KİLİT İSMİ YAKAYI ELE VERDİ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; filmlere aratmayan soygunu planlayan güvenlik görevlisi Ahmet Y. geçtiğimiz hafta Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir villada gözaltına alındı. Arkadaşı Serdar C. ise Kâğıthane'de yakayı ele verdi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece ifadelerinin ardından yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Büyük vurgunu planladığı öne sürülen güvenlik Ahmet Y. ifadesinde; Benim olayla alakam yoktur beni kurban ettiler, ben güvenlik olarak çalışıyorum olaydan haberim yoktu aslında kaçmayacaktım" dedi.

Ahmet Y. ifadesine bu sözlerle devam etti;

"Nöbeti aldığım sırada arkadaşım akşam klimacıların geleceğini söyledi. Gece 01:55 gibi geldiler, aracın arkasında bulunan 3 kişi maskeliydi, ben kapıyı açmak zorundaydım, çünkü buraya klimacı ve elektrikçi özel olarak gelir. Yarım saat sonra ben de merak ederek içeri girdim, bana patronunu arama gizli arama yapılacak dediler, sonrasında içeriye girdiğimde kasaların paramparça olduğunu gördüm" dedi.

"BENİ ARABAYA BİNDİRİP ZORLA BAĞCILAR'A GÖTÜRDÜLER"

Soygunu yapan kişilerle bir alakasının olmadığını belirten güvenlik Ahmet Y, şüphelilerin kendisini arabalarına konuşmak için bindirip zorla Bağcılar'a kadar götürdüğünü belirtti.

Ahmet Y; "Ayrıca Serdar benim çocukluk arkadaşımdır, olayın olduğundan Serdar'ın hiç haberi yok, onu ben sabaha karşı aradım ve bulunduğum yerden almasını istedim." ifadelerini kullandı.

"BANA 2 ÇANTA GÖSTERDİ, ÇANTADA BİR MİKTAR PARA VARDI"

Gözaltına alınan diğer firari şüpheli Serdar C. ise ifadesinde; Ahmet'in kendisini arayarak 'Bir durum ver' deyip yanına çağırdığını belirtti.

Serdar C. ifadesine şu sözlerle devam etti;

"Ahmet'in yanına Çapa'ya gittim, yanına gittiğimde 2 kişi daha vardı, bu kişileri tanımıyorum. Ahmet bana çalıştığı yerin soyulduğundan bahsetti ve bana 2 çanta gösterdi, çantanın içerisinde güvenlik kıyafeti vardı, diğerinde de bir miktar para olduğunu söyledi."

"Uygulamadan araba çağırdık, bir süre sonra arabadan indik. Ahmet taksiye binip gitti, ben de Gürpınar tarafına gittim. Orda 15-20 gün kaldıktan sonra başka bir eve geçtim. 20 gün kadar da orda kaldıktan sonra yakalandım. Benim olayla uzaktan yakından ilişkim yoktur, Ahmet dışında kimseyi tanımam, olayın böyle bir olay olduğunu bilseydim telefonunu bile açmazdım."