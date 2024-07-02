Memur ve emekli maaş zammında kritik gün geldi çattı! Gözler enflasyon rakamlarında

02 Temmuz 2024 06:16 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 06:17

Merakla beklenen haziran ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın açıklanacak. Böylece yılın ikinci yarısındaki memur zammı da belli olacak.

Yaklaşık 16 milyon memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da böylece netleşmiş olacak. Memur göstergelerine göre belirlenen çok sayıda kalemde yapılacak artış da netleşecek.

Memur maaşlarının temmuz ayında artmasıyla birlikte 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı da artacak. Şehit dul yetim aylıkları da bu kapsamda güncellenecek.

KIDEM TAZMİNATINDA TAVAN BELLİ OLUYOR

Çalışanlar için en önemli güvencelerden biri olan kıdem tazminatı da memur zammından etkilenen kalemlerden. Kıdem tazminatı, kişinin her yıl için çalıştığı süredeki 30 günlük brüt ücreti tutarında veriliyor. Tavan tutarın belirlenmesinde de memur zammı etkili olacak.