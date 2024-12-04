Memurluğa geçen sözleşmeli personel için müjdeli haber! Kademe hakkı geliyor

04 Aralık 2024 13:08 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 13:16

Sözleşmeli personelken memurluğa geçen çalışanlar için kademe hakkı getirilmesi planlanıyor. Teklif bugün komisyonda görüşülecek. İşte detaylar...

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TBMM​ Plan ve Bütçe Komisyonu​, bugün yaklaşık 950 bin sözleşmeli çalışanı ilgilendiren önemli bir yasa teklifini masaya yatıracak. Buna göre, 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe ilerleme hakkının, sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler için de geçerli olması planlanıyor.

700 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL MEMUR OLDU

Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yasalaşırsa memur statüsüne geçen ve halen memur kadrolarında bulunan yaklaşık 700 bin personel haktan yararlanacak.

237 BİN 890 SÖZLEŞMELİ PERSONEL MEMURLUK BEKLİYOR

Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında 237 bin 890 sözleşmeli personel, Belediye Kanunu kapsamında da 11 bin 539 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 249 bin 429 sözleşmeli personel yer alıyor. Potansiyel olarak bu personelin de memur kadrolarına geçmeleri halinde toplamda ise 950 bin çalışan düzenlemeden yarar sağlayacak.

TEK SEFERLİK MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Bu hükmün tek seferlik maliyeti 3,4 milyar lira olarak hesaplandı. Etki analizinde Geçici madde kapsamında yer alan 700 bin kişi üzerinden hesaplanırken halihazırda sözleşmeli statüde bulunan 249 bin 429 personel hak etmeleri halinde ileride söz konusu düzenlemeden faydalanacakları için bu rakama dahil edilmedi. Söz konusu personelin de düzenlemeden faydalanması halinde ek 1,2 milyar lira daha maliyet ortaya çıkacak.