Menajer Ayşe Barım hakkında istenen ceza ağırlaştırıldı

Menajer Ayşe Barım hakkında 30 yıl hapis cezası istemi değiştirilerek müebbet talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamede Ayşe Barım'ın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan yargılandığı davada hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi. Duruşma yarın Çağlayan'da 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

