Merak edilen soruyu yanıtladı: Başıboş sokak köpeklerinin akıbeti belli oldu

26 May 2024 14:20 - Güncelleme : 26 May 2024 14:44

Uzun süredir tartışılan başıboş sokak köpeği sorunu hala çözüme kavuşmadı. Sokak köpeklerinin toplatılıp 30 gün içerisinde sahiplenilmezse uyutulacağıyla ilgili yasa teklifi kulisleri, hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Türkiye'yi ikiye bölen konuyla ilgili son açıklama geldi. Kanal 7 yayınına konuk olan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışmaya son şeklinin verilmediğini vurguladı, eleştirilere de yanıt verdi.

'AŞAMA AŞAMA DESTEKLENMESİ GEREKİYOR'

Yapılması planlanan düzenlemenin, sokak hayvanlarını sahiplendirmek ve barınaklarda korunmalarını sağlamak olduğunu söyleyen Güler, “En sonunda saldırgan, kuduz tehlikesi taşıyan hayvanları da uyutmak. Bunları aşama aşama desteklenmesi gerekiyor.” diye konuştu. Mevcut barınakların, orman alanlarında yapıldığını belirten Güler, “Bu barınaklarda kalmayan, orman alanlarda yaşayan hayvanlarda ciddi bir kuduz tehlikesi oluşmuştur. Bu hayvanların yaşam alanlarını tehlikeye sokuyor. Burada hayvan satışının sıkı denetiminin oluşturulması ve önlem alınamayacak hayvanların uyutulması konusunda çalışma yürütülüyor.” şeklinde konuştu.

'YAKINDA PAYLAŞACAĞIZ'

AK Parti grup başkanvekillerinin, önümüzdeki günlerde muhalefet partilerini ziyaret edeceğini söyleyen Güler, bu görüşmelerin ardından düzenleme ile ilgili çalışmalar yapacaklarını belirterek, “10-15 gün içerisinde düzenlemeyi paylaşacağız.” dedi.