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Meral Akşener'den İYİ Parti'ye 'fotoğraflarımı kaldırın' yazısı! 'Bakan' detayı dikkatlerden kaçmadı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
12 Haziran 2024 17:08 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 17:21
Meral Akşener&#039;den İYİ Parti&#039;ye &#039;fotoğraflarımı kaldırın&#039; yazısı! &#039;Bakan&#039; detayı dikkatlerden kaçmadı

İYİ Parti kurucusu Meral Akşener, partinin il ve ilçe binalarından fotoğraflarının kaldırılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la özel bir görüşme yapan Meral Akşener, görüşmeden kısa süre sonra İYİ Parti'ye dilekçe gönderdi.  Akşener, partinin il ve ilçe binalarından fotoğraflarının kaldırılmasını istedi.  

Meral Akşener'in İçişleri Eski Bakanı sıfatını kullanması dikkat çekti.

"FOTOĞRAFLARIMI KALDIRIN" DİLEKÇESİ 

Akşener dilekçede şu ifadeleri kullandı:

“12 Haziran 2024 tarihinde yapılan kapalı grup toplantısında İYİ Parti Çanakkale milletvekili Rıdvan Uz ‘beyefendinin’; “Kurucu Genel Başkan” olarak şahsımın Sayın Cumhurbaşkanı’nı ziyareti nedeniyle, fotoğrafımın Genel Merkez, Milletvekili, İl ve İlçe Teşkilat makamlarından indirilmesi konusundaki talebi doğrultusunda, gereğinin behemehal talimatlandırılarak yapılması hususunu bilgilerinize sunarım."

Meral Akşener'den İYİ Parti'ye yazı: Fotoğraflarımı kaldırın - Resim : 2

Kaynak: Tgrthaber.com
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