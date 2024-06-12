Meral Akşener'den İYİ Parti'ye 'fotoğraflarımı kaldırın' yazısı! 'Bakan' detayı dikkatlerden kaçmadı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
12 Haziran 2024 17:08 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 17:21
İYİ Parti kurucusu Meral Akşener, partinin il ve ilçe binalarından fotoğraflarının kaldırılmasını istedi.
Meral Akşener'in İçişleri Eski Bakanı sıfatını kullanması dikkat çekti.
"FOTOĞRAFLARIMI KALDIRIN" DİLEKÇESİ
Akşener dilekçede şu ifadeleri kullandı:
“12 Haziran 2024 tarihinde yapılan kapalı grup toplantısında İYİ Parti Çanakkale milletvekili Rıdvan Uz ‘beyefendinin’; “Kurucu Genel Başkan” olarak şahsımın Sayın Cumhurbaşkanı’nı ziyareti nedeniyle, fotoğrafımın Genel Merkez, Milletvekili, İl ve İlçe Teşkilat makamlarından indirilmesi konusundaki talebi doğrultusunda, gereğinin behemehal talimatlandırılarak yapılması hususunu bilgilerinize sunarım."
Kaynak: Tgrthaber.com