Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro'da son durum! İşte 24 Ocak 2025 döviz kurları
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
24 Ocak 2025 07:31 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 07:33
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası döviz kurlarında hareketlilik yaşandı. Dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 24 Ocak 2025 döviz kurları...
Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45 seviyesine çekti. Bu kararla birlikte piyasalar hareketlendi.
İstanbul serbest piyasada dolar 35,69 liradan, euro 37,32 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 24 Ocak 2025 güncel döviz kurları...
24 OCAK 2025 DOLAR NE KADAR?
Alış 35,6688
Satış 35,6940
24 OCAK 2025 EURO NE KADAR OLDU?
Alış 37,2867
Satış 37,3264
24 OCAK 2025 İNGİLİZ STERLİNİ
Alış 44,2219
Satış 44,2650
Kaynak: tgrthaber.com