Mersin gümrüğünde 'rüşvet' operasyonu! 34’ü kamu görevlisi 114 kişi gözaltına alındı

19 Aralık 2024 14:57 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 15:00

Mersin Gümrük İdaresi'ne 10 aydır sürdürülen soruşturma kapsamında 'zincir' adı verilen operasyon düzenlendi. Aralarında 34'ü kamu görevlisi olmak üzere gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarının da olduğu toplam 114 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı​, Mersin​ Gümrük İdaresi'ne yönelik operasyon​ gerçekleştirildiğini ve 114 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Mersin Gümrük İdaresinde görevli memurlar, gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarına yönelik menfaat sağlama şüphesiyle yürütülen ve yaklaşık 10 ay süren projeli soruşturma sonucunda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 34'ü kamu görevlisi olmak üzere gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarından oluşan toplam 114 şüpheli gözaltına alındı."