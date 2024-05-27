Mersin'de 10 kişinin öldüğü kazadaki otobüsün şoförü tutuklandı

27 May 2024 18:28 - Güncelleme : 27 May 2024 18:29

Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği katliam gibi kazada yeni gelişme yaşandı. Muavinden solladık itirafının geldiği otobüsünün şoförü tutuklandı.



Kaza, dün akşam Mersin-Adana Otoyolu Tarsus ilçesi Yenice Kütüklü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana istikametinden gelen Mercedes marka 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsünün yağışlı havada kayarak devrilip karşı şeride geçmesiyle biri otomobil, biri pikap, biri de kamyon olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adana ve Mersin'deki hastanelere kaldırıldı.

45 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ CEZAEVİNDE

Otobüs şoförü A.G. (45) ise gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan otobüsü sürücüsü A.G., Tarsus Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OTOGARDAN ÇIKIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mersin-Adana otoyolunda biri otobüs 4 aracın karıştığı, 10 kişinin hayatını kaybettiği 39 kişinin yaralandığı kazaya ait Diyarbakır’dan çıkan otobüsün otogardan çıkış görüntüleri ortaya çıktı.