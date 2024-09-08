Mersin'de 2 kadına kurşun yağdırdı! Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

08 Eylül 2024 14:47 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 15:12

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şahıs, iki kadını silahla vurduktan sonra intihar etti. Kadınlardan biri ağır yaralanırken, sokak ortasında yaşanan korkunç olayın da nedeni ortaya çıktı.

Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, Feriye Gözüala ve H.G. isimli kadınlar iş dönüşü dehşeti yaşadı. Servisten indikten sonra silahlı saldırıya uğrayan kadınlar sokak ortasında kanlar içinde kaldı.

Feriye Gözüala olay yerinde yaşamını yitirirken, arkadaşı da ağır yaralandı. Olay yerinden uzaklaşan saldırgan Çetin G., ise olaydan hemen ardından intihar etti.

Hayatını kaybeden Feriye Gözüala'nın cenazesi bugün otopsinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınarak Tarsus'a getirildi.

Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazın ardından Gözüala'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Çamlıyayla Fakılar'a götürüldü. Bu arada H.G.'nin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, intihar eden şahsın da bugün toprağa verileceği öğrenildi.

CİNAYETİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre Çetin G.'nin 3 yıl önce H.G. ile sevgili olduğu ancak H.G.'nin bir süre önce ayrılmak istediği öğrenildi. Olay günü de Çetin G.'nin H.G. ile konuşmak için servisten indikten sonra önüne geldiği, onu barışmaya ikna edemeyince tartışma çıktığı, Çetin G.'nin de tabancasını çıkartıp önce araya giren Gözüala'yı daha sonra da H.G.'yi vurduğu öne sürüldü.