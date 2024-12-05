Mersin'de akraba kavgasında kan aktı: 3 ölü var!

05 Aralık 2024 18:31 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 18:33

Mersin'de amca yeğen kavgası kanlı bitti. Alkollü olduğu öğrenilen şahısların kavgası büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Dehşete düşüren olayda 3 kişi öldü. Şüpheli ise kayıplara karıştı…

Denizli'de komşu vahşeti! Av tüfeğiyle öldürdü! Sonra ise kendini vurdu

Denizli'de komşu vahşeti! Av tüfeğiyle öldürdü! Sonra ise kendini vurdu

Mersin​'de bir şahıs, alkol aldıkları evde tartıştığı 2 amcası ile 1 akrabasını bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı. Edinilen bilgiye göre olay, merkez Mezitli ilçesi Kuyluk Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi.

ALKOL ALDILAR

İddiaya göre, Ömer Uyar, kardeşi Ramazan Uyar, akrabaları Tuna Özel ve yeğenleri C.U. ile dün gece aynı evde bir araya gelerek alkol almaya başladı. Tuna Özel'e ait evde gecenin ilerleyen saatlerinde akrabalar arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Alkolün de etkisiyle tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

AMCA VE AKRABASINI ÖLDÜRDÜ

Kavga sırasında C.U., üzerinde taşıdığı bıçakla amcaları Ömer ve Ramazan Uyar ile akrabası Tuna Özel'i bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli, olaydan sonra kayıplara karıştı.

CESETLERİ SABAH BULUNDU

Öldürülen 3 şahsın cesedi, sabah saatlerinde komşuları tarafından fark edildi. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden polis ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Yapılan araştırmada, cinayetin C.U tarafından işlendiği bilgisine ulaşan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin gidebileceği adreslerde arama yaptı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Zanlı, polisin yaptığı çalışmayla saklandığı evde suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.