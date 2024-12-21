Mersin'de astsubay cinayeti! Nişanlısını öldürüp canına kıydı

21 Aralık 2024 20:23 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 20:39

Mersin’in Yenişehir ilçesinde, ayrıldığı nişanlısını takip eden bir astsubay, genç kadını tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Mersin’in Yenişehir ilçesinde, Hakkari’de görev yapan astsubay E.D. (30), ayrıldığı nişanlısı olan hemşire Ayşe Merve S.’yi (30) otomobilinde tabanca ile vurarak öldürdü. Ardından aynı tabanca ile intihar eden E.D., olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Menteş Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hakkari’de görev yapan astsubay E.D., Mersin Şehir Hastanesi Doğum Servisi’nde hemşire olarak çalışan eski nişanlısı Ayşe Merve S.’nin kullandığı aracı takip etti. Genç kadının evinin önüne geldiğinde aracına binen E.D., konuşma bahanesiyle tartışma başlattı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ayşe Merve S., yardım istemek için araçtan inmeye çalışırken E.D. tarafından tabanca ile vuruldu. Genç kadın iki aracın arasına düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Ayşe Merve S.’yi öldüren E.D., daha sonra genç kadının otomobilinde tabancayı başına ateşleyerek intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı ve incelemelerde bulundu. Cenazeler Otopsi İçin Morgda Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından, her iki kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.