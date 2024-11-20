Mersin'de bir kadın daha katledildi! Televizyon programında 'kayıp' diye aramıştı!

20 Kasım 2024 10:43 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 11:45

Mersin'de bir çocuk annesi Aybeniz Top, dini nikahlı eşi tarafından eşarpla boğularak öldürüldü. Genç kadının katil zanlısının geçtiğimiz ay bir televizyon programına katılıp Aybeniz Top'un kayıp olduğunu iddia ederek aradığı belirlendi. Daha sonra ikilinin barıştığı ve cinayetin de sonrasında işlendiği ortaya çıktı. İşte korkunç cinayetle ilgili detaylar...

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Hasan F. isimli şahıs birlikte yaşadığı imam nikahlı eşi bir çocuk annesi Aybeniz Top ile para meselesi yüzünden tartıştı. Katil zanlısı tartışma sonrası genç kadını eşarpla boğarak öldürdü.

OTOGARDA YAKAYI ELE VERDİ

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Katil zanlısı Hasan F. cinayetin ardından kaçmak için gittiği otogarda kıskıvrak yakalandı. Farklı suçlardan kaydı bulunan cinayet şüphelisinin genç kadının adına krediler çektiği ileri sürüldü.

TV PROGRAMINDA KAYIP DİYE ARAMIŞTI

İstanbul'da yaşayan Hasan F.'nin geçtiğimiz ay katıldığı bir televizyon programında, Aybeniz Top'un kayıp olduğunu iddia ederek aradığı ortaya çıktı. Katıldığı programda birlikte yaşadığı kadınla ile ilgili 'önce kayıp ardından da kaçırılmış zorla tutuluyor' diyen cinayet zanlısı Hasan F.'nin yalanını ise televizyona çıkan Aybeniz Top ortaya çıkarmıştı. Aybeniz Top, katıldığı programda ilk eşinden ayrıldığını birlikte yaşadığı Hasan F.'den ise şiddet gördüğünü söylemişti. Daha sonra ikilinin barıştığı ve Mersin'de Aybeniz Top'un boş olan babasının evinde yaşamaya başladıkları, cinayetin de orada işlendiği öğrenildi.