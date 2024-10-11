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Mersin'de cinsel saldırı iddiasında yeni gelişme! Provokasyona geçit yok

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Ekim 2024 19:11 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 19:17
Mersin&#039;de cinsel saldırı iddiasında yeni gelişme! Provokasyona geçit yok

Mersin'de sosyal medya hesapları üzerinden 'Mersin KYK Kız Yurdu'nda bir kız öğrencinin zorla araca bindirilip cinsel saldırıya uğradığı' iddiası gündem oldu. Olayla ilgili asılsız paylaşım yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde bazı sosyal medya hesapları üzerinden merkez Yenişehir​ ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki KYK Kız Yurdu'nda 'bir kız öğrencinin zorla araca bindirilip cinsel saldırıya uğradığı' yönünde paylaşımlar yapıldı.

Paylaşımlar üzerine önceki gece yurt önünde toplanan kız öğrenciler, protesto gösterisinde bulunarak yürüyüş düzenledi. İddialar üzerine olayla ilgili araştırma başlatan polis ekipleri, sosyal medya mecralarında iddia edildiği gibi herhangi bir olayın yaşanmadığını, mağduriyet veya şikayetin söz konusu olmadığını belirledi.i

Mersin'de cinsel saldırı iddiasında yeni gelişme! Provokasyona geçit yok - 1. Resim

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen bilgiler doğrultusunda sosyal medya paylaşımları yapan hesaplarla ilgili olarak Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi gereği 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu kapsamında Mersin​ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı. Asılsız haber yaptığı ve yaydığı tespit edilen sosyal medya hesapları hakkında gerekli yasal işlem yapılarak, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de cinsel saldırı iddiasında yeni gelişme! Provokasyona geçit yok - 2. Resim

4 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.A. tutuklanırken, diğeri 'adli kontrol şartı' ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli hakkında ise 'yakalama' kararı çıkarıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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