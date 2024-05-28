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Mersin'de DEAŞ'a darbe! 9 kişi yakalandı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 May 2024 07:36 - Güncelleme : 28 May 2024 07:37
Mersin&#039;de DEAŞ&#039;a darbe! 9 kişi yakalandı

Mersin polisi terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 3'ü ise sınır dışı edildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri koordineli bir şekilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yaptı.

DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik polisin yaptığı çalışmada haklarında geçmiş dönemde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri, örgütün ideolojisi doğrultusunda eleman temin etmeye çalıştıkları ve yurtdışına kaçma arayışında olan şüpheliler tespit edildi.

Mersin'de DEAŞ operasyonu! 9 kişi yakalandı - 1. Resim

9 KİŞİ YAKALANDI

Bunun üzerine yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından Mersin Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli hakkında ise deport kararı verilerek sınır dışı edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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