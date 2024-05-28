Mersin'de DEAŞ'a darbe! 9 kişi yakalandı

28 May 2024 07:36 - Güncelleme : 28 May 2024 07:37

MGK iki ay sonra Beştepe'de toplanıyor... Ana gündem PKK terörü ve Gazze'deki soykırım

MGK iki ay sonra Beştepe'de toplanıyor... Ana gündem PKK terörü ve Gazze'deki soykırım

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri koordineli bir şekilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yaptı.

DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik polisin yaptığı çalışmada haklarında geçmiş dönemde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri, örgütün ideolojisi doğrultusunda eleman temin etmeye çalıştıkları ve yurtdışına kaçma arayışında olan şüpheliler tespit edildi.

9 KİŞİ YAKALANDI

Bunun üzerine yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından Mersin Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli hakkında ise deport kararı verilerek sınır dışı edildi.