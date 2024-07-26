Emniyet ve MİT'ten DEAŞ'a ortak operasyon: Örgüte eleman toplayan 9 kişi yakalandı

26 Temmuz 2024 10:18 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 10:36

Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

MİT VE EMNİYET ORTAK ÇALIŞTI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik koordineli çalışma yaptı.

ÖRGÜTE ELEMAN TEMİN EDEN 9 KİŞİ BELİRLENDİ

Yürütülen çalışmalar neticesinde geçmiş dönemde silahlı olarak faaliyet yürüten ve örgütün ideolojisi doğrultusunda eleman bulmaya çalışan 9 şüpheli tespit edildi

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 şahıs yakalanırken, adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.