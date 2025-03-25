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 | Bengül Büyükhan

Mersin'de kalpazanlara büyük darbe! Matbaa kurup 300 milyon liralık dolar bastılar! İşte operasyonun detayları

Mersin'de kalpazanlara yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Matbaa kurup yaklaşık 300 milyon liralık sahte dolar basan ve piyasaya sürmeye hazırlanan 3 şebeke çökertildi. Operasyonda basılmış ve basıma hazır toplam 7 milyon 99 bin 200 sahte dolar ele geçirildi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 10:24

Mersin polisi kalpazanlara büyük darbe vurdu. Sahte para basıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Silifke Büro Amirliği ekipleri titiz bir çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen bazı şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.

İŞTE BÜYÜK OPERASYONUN DETAYLARI

Büyük operasyonun detayları ortaya çıktı. Polisin çalışmasında takipte olan kurye A.T., Mersin otogarında düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı öğrenildi. Kuryeden 100 dolarlık banknotlar halinde 132 bin sahte ABD Doları ve sahte paraların basım şablonlarının bulunduğu flaş disk ele geçirildi. Diğer iki şüpheli ise belirlenen adreslerde gözaltına alındı.

2 MİLYON 299 BİN 200 SAHTE DOLAR PİYASA SÜRMEYE HAZIRMIŞ

Sahte dolar basan şüpheli H.U.'nin kurduğu matbaada yapılan aramada 2 milyon 137 bin 200 sahte dolar, 4 milyon 800 bin kesime ve renklendirilmeye hazır A4 kâğıdı üzerinde sahte dolar, 5 adet para basma makinesi, 2 adet para sayma makinesi,1 adet kontrol cihazı ve 2 adet hard disk ele geçirildi.

Toplamda hazır basılarak piyasaya sürülmeye çalışılan rakamın 2 milyon 299 bin 200 ABD Doları olduğu, basım aşamasındakilerle tutarın 7 milyon 99 bin 200 dolar olduğu öğrenildi. Emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheli tutuklandı.

ETİKETLER
#sahte dolar
#Polis Operasyonu
#Gündem
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