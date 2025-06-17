Mersin'de köpek balığı korkusu! Valilik açıklama yaptı

Mersin açıklarında köpek balıklarının balıkçı ağlarına takılmasıyla ilgili video paylaşımlarına Mersin Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik, görüntülerin yanlış algıya yol açtığını ve yakalanan köpek balıklarının insanlara karşı saldırgan olmayan türler olduğunu bildirdi.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan Mersin açıklarında yakalanan köpek balığı görüntüleriyle ilgili Mersin Valiliği'nden önemli bir açıklama yapıldı.

Valilik, köpek balıklarının, balıkçıların kıyıdan yaklaşık 12 deniz mili uzaklıkta, 250 ila 400 metre derinlikte gerçekleştirdiği avcılık faaliyetleri sırasında ağlara takıldığını belirterek bu durumun, türlerin açık ve derin denizlerde yaşadığı anlamına geldiğini bildirdi.

AKDEMİSYEN GÖRÜŞLERİNE YER VERİLDİ

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyelerinin görüşlerine de yer verilen açıklamada Akdeniz ve Ege Denizi açıklarında gözlemlenen köpek balıklarının çoğunlukla ürkek yapıda oldukları, insanlara saldırma eğiliminde bulunmadıkları ifade edildi. Söz konusu görüntülerde yer alan balık türlerinin ise genellikle sapan kuyruklu köpek balığı, boz camgöz ve altı yarıklı köpek balığı olduğunun altı çizildi.



Açıklamanın sonunda, mavi bayraklı koylar ve doğal güzelliklerle Mersin kıyılarının vatandaşların hizmetinde olduğu belirtilerek sosyal medyada dolaşan yanıltıcı içeriklere karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.