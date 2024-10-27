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Mersin'de korkunç görüntüler! 2 genç kız yavru köpeği sever gibi yapıp boğarak öldürdü

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
27 Ekim 2024 09:18 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 09:23

Mersin'de bir telefon dükkanında kaydedilen görüntüler kan dondurdu. Telefoncuya gelen iki genç kız, dükkandaki yavru köpeği sevdikten sonra boğarak öldürdü. Köpeğin yanına giden sahibi korkunç manzara ile karşılaştı.

Mersin​'de bir telefon dükkanında kaydedilen görüntüler şoke etti. Telefon dükkanının içinde sahibi ile birlikte bekleyen köpeği sevmeye gelen 2 genç kızın yaptıkları kan dondurdu. Yerde yatan köpeği kucağına alan genç kız bir süre sevdikten sonra yanındaki arkadaşına verdi. 

SEVER GİBİ YAPTI, BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Kameraya arkasını dönen kız köpeği seviyormuş gibi yapıp boğarak öldürdü. Köpeğin cansız bedenini buldukları yere bırakan ikili bir de hiçbir şey olmamış gibi köpeğe el salladı. Kızların gittiğini gören köpeğin sahibi, yavrunun yanına gittiğinde köpeğin can verdiğini gördü. Mersin'de korkunç görüntüler! 2 genç kız yavru köpeği sever gibi yapıp boğarak öldürdü - 1. Resim

KİMSE NEDEN YAPTIKLARINI ANLAMADI 

Dehşete düşüren olay sosyal medyada gündem olurken kimse neden böyle bir vahşeti yaptıklarına anlam veremedi. 

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Kaynak: Tgrthaber.com
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