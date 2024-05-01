Mersin'de korkunç kaza anbean kamerada! Işıkta bekleyen talihsiz kadın metrelerce savruldu

01 May 2024 13:49 - Güncelleme : 01 May 2024 14:07

Mersin'in Toroslar ilçesi kural tanımazlık sonucu meydana gelen korkunç bir kazanın adresi oldu. Kırmızı ışıkta geçip yayalara çarpan bir otomobil, genç bir kadını hayattan koparırken kazanın görüntüleri yaşananları gözler önüne serdi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, kaza sabah 07.20 sıralarında merkez Demirtaş Mahallesi GMK Bulvarı'ndaki Demirtaş Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, A.D. isimli sürücü, kavşakta kırmızı ışıktan yüksek süratle geçtiği sırada aracının kontrolünü kaybetti. Savrularak takla atan otomobil önce, karşıya geçmek için bekleyen yayalara ardından da bir ağaca çarptı.

BİR KİŞİ AĞACIN ALTINDA KALDI

Ortalık adeta savaş alanına dönerken aracın çarptığı yayalardan Sultan Sedef (32) metrelerce savrulduktan sonra olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile birlikte 3 kişi ise yaralandı. İtfaiye ekipleri bir yaralıyı da altında kaldığı ağacı keserek kurtardı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, korkunç olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kaza anı ve ardından yaşananlar anbean görülüyor.