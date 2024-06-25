Mersin'de korkunç olay kamerada... Torunlarının gözü önünde vuruldu!

25 Haziran 2024 02:09 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 02:13

Konya'da feci kaza! Araç hurdaya döndü! Ölü ve yaralılar var

Konya'da feci kaza! Araç hurdaya döndü! Ölü ve yaralılar var

Olay, merkez Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi Efrenk Kordonu Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 56 yaşındaki Salih Şahin torunlarıyla motosiklette giderken bir başka motosikletli şahsın silahlı saldırısına uğradı. Kafasından tabanca ile vurulan Şahin motosikletle birlikte düşerken, küçük yaştaki torunları o anlarda şok yaşadı.

Motosikletli şüpheli kaçarken, çocuklar ise bir eve sığındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şahin, ambulansla Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletli saldırganın tabanca ile Şahin'e ateş ederek vurması ve motosikletin devrilmesi yer aldı. Görüntülere yaralı şahsın torunlarının olayın şoku ile yan tarafta bir eve kaçmaları da yansıdı.

Şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.