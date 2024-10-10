Mersin'de KYK yurdunda genç kızlara saldırı iddiası: Üniversiteli gençler protesto düzenledi

10 Ekim 2024 02:13 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 02:31

Mersin'de KYK yurdu önünde bir kız öğrencinin cinsel saldırı amaçlı zorla arabaya bindirildiği öne sürüldü. Araçtan atlayan kızın yaralı halde kaçtığı iddiaları yurtta yayıldı. Üniversite öğrencileri yurdun kapısının önünde toplanarak kadına yönelik şiddete karşı protesto başlattı.

Kadına yönelik şiddet ve cinsel saldırı haberlerinde bir yenisi Mersin​'den geldi. Mersin Müfide İlhan Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurt​ önünde bir öğrencinin erkekler tarafından zorla arabaya bindirilerek kaçırıldığı ve tecavüz​ girişiminde bulunulduğu haberleri sonrası yurt öğrencileri eyleme başladı.

Saldırıya uğrayan genç kızın araçtan atladığı ve yaralı halde yurda sığındığı öne sürüldü. Bu iddialar sonrası çok sayıda üniversite öğrencisi genç kız kadına yönelik şiddete tepki göstermek için protesto etti.