Mersin'de liman şantiyesinde korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Temmuz 2024 11:05 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 11:10
Mersin'in Silifke ilçesinde liman şantiyesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına hem havadan hem karadan müdahale ediyor.
Taşucu Kum Mahallesi'nde bulunan Ceyport limanın şantiyesinde yangın çıktı. Molozların hemen yanı başında çıkan yangın, limanın alt yapısında kullanılacak malzemelere de sıçrayarak büyüdü.
EKİPLER OLAY YERİNDE
Olay yerine itfaiye ve arazözler ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken alevler ve dumanlar ilçenin bir çok noktasında görülmeye başlandı.
Yerleşim yerlerine sıçramasına karşı ekiplerin aralıksız müdahalesinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı