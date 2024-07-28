Mersin'de liman şantiyesinde korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

28 Temmuz 2024 11:05 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 11:10

Taşucu Kum Mahallesi'nde bulunan Ceyport limanın şantiyesinde yangın çıktı. Molozların hemen yanı başında çıkan yangın, limanın alt yapısında kullanılacak malzemelere de sıçrayarak büyüdü.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Olay yerine itfaiye ve arazözler ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken alevler ve dumanlar ilçenin bir çok noktasında görülmeye başlandı.

Yerleşim yerlerine sıçramasına karşı ekiplerin aralıksız müdahalesinin sürdüğü bildirildi.