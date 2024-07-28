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Mersin'de liman şantiyesinde korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Temmuz 2024 11:05 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 11:10
Mersin&#039;de liman şantiyesinde korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Mersin'in Silifke ilçesinde liman şantiyesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına hem havadan hem karadan müdahale ediyor.

Taşucu Kum Mahallesi'nde bulunan Ceyport limanın şantiyesinde yangın çıktı. Molozların hemen yanı başında çıkan yangın, limanın alt yapısında kullanılacak malzemelere de sıçrayarak büyüdü.

Mersin'de liman şantiyesinde korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı - 1. Resim

EKİPLER OLAY YERİNDE 

Olay yerine itfaiye ve arazözler ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken alevler ve dumanlar ilçenin bir çok noktasında görülmeye başlandı.

Mersin'de liman şantiyesinde korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı - 2. Resim

Yerleşim yerlerine sıçramasına karşı ekiplerin aralıksız müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

Mersin'de liman şantiyesinde korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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