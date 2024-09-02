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Mersin'de mide bulandıran olay! 5 yaşındaki kızı kaçırıp cinsel istismar girişiminde bulundu: Yakalanan sapık evire çevire dövüldü

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Eylül 2024 10:03 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 10:15
Mersin&#039;de mide bulandıran olay! 5 yaşındaki kızı kaçırıp cinsel istismar girişiminde bulundu: Yakalanan sapık evire çevire dövüldü

 Mersin'in Tarsus ilçesinde komşusunun 5 yaşındaki kızını kaçırarak cinsel istismar girişiminde bulunan kişi, bir grup genç tarafından dakikalarca darbedildi. Kanlar içinde kalan sapık hastaneye kaldırıldı.

 İncirlikuyu Mahallesi'nde yaşanan olay kan dondurdu. 37 yaşındaki M.K. isimli şüpheli, komşusunun 5 yaşındaki kızını motosikletle kaçırarak kırsal bir bölgeye götürdü. Burada kıza cinsel istismar girişiminde bulunan sapığı bir grup genç fark etti. 

DÖVÜP POLİSE TESLİM ETTİLER 

Şahsı dakikalarca darbeden gençler, olayı polise bildirdi. Yaralanan şüpheli olay yerine gelen ekiplerin gözetiminde Mersin'deki bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Şüphelinin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak adli işlemlerinin yapılacağı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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