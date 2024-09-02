Mersin'de mide bulandıran olay! 5 yaşındaki kızı kaçırıp cinsel istismar girişiminde bulundu: Yakalanan sapık evire çevire dövüldü

02 Eylül 2024 10:03 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 10:15

İncirlikuyu Mahallesi'nde yaşanan olay kan dondurdu. 37 yaşındaki M.K. isimli şüpheli, komşusunun 5 yaşındaki kızını motosikletle kaçırarak kırsal bir bölgeye götürdü. Burada kıza cinsel istismar girişiminde bulunan sapığı bir grup genç fark etti.

DÖVÜP POLİSE TESLİM ETTİLER

Şahsı dakikalarca darbeden gençler, olayı polise bildirdi. Yaralanan şüpheli olay yerine gelen ekiplerin gözetiminde Mersin'deki bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Şüphelinin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak adli işlemlerinin yapılacağı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.