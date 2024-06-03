Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Mersin'de PKK'ya operasyon: 12 gözaltı

Mersin'de PKK'ya operasyon: 12 gözaltı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Haziran 2024 09:52 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 09:53
Mersin&#039;de PKK&#039;ya operasyon: 12 gözaltı

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında, örgütün propagandasını yapan ve bir dönem terör örgütü adına silahlı faaliyet yürütenlerin de olduğu 12 şüpheli tespit edildi.

Mersin'de PKK'ya operasyon: 12 gözaltı - 1. Resim

MATERYAL VE DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Tespit edilen şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus, Gülnar, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adreslere yapılan baskında 12 şüpheli de yakalanarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...